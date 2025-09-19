По данным городского отдела предпринимательства, сельскохозяйственная ярмарка будет проходить с 9:00 до 13:00 по следующим адресам:

20 сентября по улице М. Ихсанова.

по улице М. Ихсанова. 21 сентября в поселке Зачаганск, ул.Жангирхана, 52Б, площадка ТД Жангир хан.

Торговать мясной продукцией, в том числе рыбой и курицей по-прежнему запрещается.

Кстати, в связи с проведением праздничного гала-концерта, приуроченного ко Дню города, а также подготовительными работами к нему, движение автотранспорта по улице Казыбек би на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би будет временно ограничено с 9:00 18 сентября до 9:00 21 сентября.