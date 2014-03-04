Иллюстративное фото с сайта zhenskiyblog.ru Иллюстративное фото с сайта zhenskiyblog.ru Актюбинские судоисполнители не раз заявляли, что одним из действенных методов при взыскании алиментов с должников является запрет на выезд за границу. Как выяснилось, не всегда, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В прокуратуру города Актобе обратилась местная жительница. Женщина жаловалась на то, что судебные акты о взыскании алиментов с бывшего супруга на содержание их общего несовершеннолетнего ребенка не исполняются. Отметим, к этому времени мужчина задолжал своему чаду более 1 миллиона тенге. Прокуроры начали проверку, изучая материалы исполнительных производств. В результате проверяющие пришли к выводу, что судисполнитель, занимавшаяся этим делом, не в полном объеме приняла меры для реального взысканию долга. Правда, её стараниями в феврале 2013 года суд санкционировал временное ограничение выезда должника за пределы Казахстана, отметили в прокуратуре. Однако и этот документ не мог повлиять на ситуацию с возвращением долга, поскольку судисполнитель не передала его в пограничную службу КНБ РК. Между тем за это время должник 12 раз беспрепятственно выезжал за рубеж при наличии судебного постановления об ограничении выезда. Проверка закончилась тем, что в адрес руководства управления  по делам госслужащих по Актюбинской области было внесено представление о привлечении судебного исполнителя к дисциплинарной ответственности по признакам коррупционного правонарушения. А должник не только выплатил алименты, но и был привлечен к административной ответственности.