Как было установлено на поля фильтрации КГП «Кенкияк СК» в Темирском районе сбрасывалась подтоварная вода и, согласно результатам анализа проб воды и почвы, выявлены значительные превышения предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам. В ведомстве сообщили, что, согласно экспертным исследованиям, общий объем загрязненного нефтепродуктами грунта составляет 44 725 тонн. По результатам рассмотрения представления прокуратуры департаментом экологии на АО «СНПС Актобемунайгаз» наложено административное взыскание по ст. 261 КоАП в виде штрафа на сумму более 737 млн тенге. По данным надзорного органа, в настоящее время сумма штрафа полностью взыскана в доход государства.