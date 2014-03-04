- С 2014 года введены новые 2 категории на получение степени магистра "Работники СМИ" и "Работники культуры и творческие работы", - говорит Галия ДОСМУХАМБЕТОВА. - В конкурсе также могут участвовать 7 категорий: самостоятельно поступившие, государственные служащие, научно-педагогические работники, выпускники вузов, работники СМИ, работники культуры и творческие работники, претенденты на стажировку. На сегодняшний день граждане могут подать заявку на участие в конкурсе через портал электронного правительства и через ЦОНы РК из любой точки Казахстана. Эти услуги очень удобны для жителей сельской местности. Также сейчас для международной программы "Болашак " интересна не только молодежь, но и люди среднего возраста. Программа в этом году делает упор на стажировку работников. - Необходимо отметить, что на сегодняшний день для всех кандидатов на получение стипендии отсутствуют возрастные ограничения, - сообщила Галия ДОСМУХАМБЕТОВА. - Отбор претендентов будет проводиться на конкурсной основе путем определения уровня владения иностранным и государственным языками, психологической подготовленности, интеллектуальной и профессиональной подготовки. В целом в рамках программы было присуждено 10 346 стипендий, на текущий момент 2366 стипендиатов обучаются в 200 самых сильных университетах 33 стран мира. С 2014 года количество стипендий увеличилось до 3000.