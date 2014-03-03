В Уральске хулиганы оправдывались «купленной прокуратурой»

В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратилась жительница Уральска Лариса ДОНСКАЯ, которая сообщила, что на нее и на ее сына напала группа парней. По ее словам, хулиганы оскорбляли их и унижали на национальной почве. Донская утверждает, что сотрудники полиции на их жалобу отреагировали слабо. 2 марта примерно в 19:20 Лариса ДОНСКАЯ подвезла своего сына – 24-летнего Максима до съемной квартиры по улице Циолковского. - Я остановила машину у подъезда, чтобы мой сын вышел. Около подъезда стояла группа парней, я уже хотела уезжать, когда к нам подошел парень европейской внешности. Потом мы узнали, что его зовут Олег. В грубой форме он сказал мне: "Овца драная, убери машину, мне нужно войти в подъезд", - рассказала Лариса Борисовна. - Я поняла, что парень пьяный, и совершенно спокойно ответила, что сейчас мой сын выйдет и я уеду, и что я совершенно не препятствую ему пройти. После моего ответа он стал выражаться в мой адрес нецензурной бранью, угрожал разбить мою машину. Сын женщины Максим решил успокоить парней и вышел из машины. Однако Олег схватил парня за грудки, на помощь подбежал еще один парень. - Второй парень был азиатской внешности, они начали избивать моего сына вдвоем, свалили его с ног, стали бить ногами и кастетом по голове, - рассказывает Лариса Борисовна. - Я пыталась их разнять, и в этот момент мой сын смог встать, дернув обидчика за ногу, и, пытаясь дать отпор, ударил Олега в область губы, из-за чего у него пошла кровь. Я вызвала полицию, а мой сын побежал к ППС, так как он знал, где они находятся. Я осталась одна, охраняя свою машину. Эти ребята толкали меня, пытались свалить на землю, Олег пинал водительскую дверь и дверь багажника, пытался кастетом разбить окно моей машины. В свою очередь парень азиатской внешности оскорблял меня, а потом прибежали полицейские, которые задержали этих двоих. Олег пытался от кастета избавиться, но полицейские взяли кастет у него из рук. Олег и его друг начали говорить, что это мы подъехали к ним и начали избивать их. Всех задержанных отвели в опорный пункт при школе №5. - В опорном пункте хулиганы продолжали нас оскорблять, они говорили, что у них вся прокуратура куплена, и им ничего не будет, что это мы на них нападали, - говорит Лариса Борисовна. - Что сейчас приедут люди из прокуратуры и все решат. Полицейские молчали на это. Потом действительно приехал какой-то человек, участковый вышел с ним на улицу и о чем-то начал говорить. Ларису Борисовну с сыном и хулиганами отправили в травмпункт областной больницы. - Даже в больнице эти люди не успокаивались, продолжали нас оскорблять, - сообщила Лариса Борисовна. - Сыну оказали помощь, сняли побои, он ходил везде один, а эти двое ребят ходили везде в сопровождении 5-6 человек - родственников. Нападавшего на нас Олега положили в больницу, у него якобы сотрясение мозга. Мы написали заявление в прокуратуру и городской отдел полиции. Мы с сыном также съездили в наркологию, чтобы засвидетельствовать, что мы трезвые. А двое ребят отказались, сказав, что это их право. В полиции мы также узнали, что оскорблявшие нас парни были ранее судимы, однако полиция скрывает от нас их имена. Нам непонятно, как расследуется дело. Мы боимся, что это дело спустят с рук, раз у них такие большие покровители. Корреспондент портала «Мой ГОРОД» обратилась за комментариями в пресс-службу ДВД ЗКО, однако там отказались давать какой-либо ответ, требуя письменный запрос.