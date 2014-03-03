Фото с сайта www.blackseanews.net Фото с сайта www.blackseanews.net США призывают Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) немедленно направить наблюдателей на Украину, сообщает AFP. По мнению постоянного представителя США при ОБСЕ Дэниэла Бэра, решение об отправке наблюдателей должно быть принято сегодня, 3 марта. В докладе посла говорится, что эти действия помогут "контролировать и предотвращать конфликты, обеспечить защиту прав человека, предотвратить пограничный конфликт, содействовать соблюдению территориальной целостности, а также для поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе". Добавим, что доклад был представлен на собрании специального постоянного совета при ОБСЕ в Вене. По мнению президента Швейцарии Дидье Буркхальтера, чья страна председательствует в ОБСЕ, Украина должна сама пригласить наблюдателей. "Я призываю украинскую власть пригласить Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для создания миссии наблюдателей, чтобы оценить обстоятельства инцидентов, произошедших на Украине", - отметил Буркхальтер. Напомним, что Совет Федерации 1 марта одобрил просьбу президента России Владимира Путина о введении войск на территорию Украины. Вслед за этим исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов приказал привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность и усилить охрану стратегических объектов, таких как атомные электростанции и аэропорты. Отметим, что прошедшее собрание ОБСЕ было посвящено кризису на Украине и, в частности, намерению России вмешаться в происходящее.