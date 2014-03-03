Иллюстративное фото с сайта http://www.contrasterra.ru/ Иллюстративное фото с сайта http://www.contrasterra.ru/ К 8 годам лишения свободы приговорен житель Западно-Казахстанской области за попытку совершить акт насилия в отношении несовершеннолетней девочки, сообщает пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. 32- летний мужчина после распития спиртных напитков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был уличен в попытке изнасиловать свою свояченицу, которой едва исполнилось 15 лет. - Чтобы довести свои планы до логического конца, мужчина пришел в дом к своим родственникам, при этом зная, что несовершеннолетняя девочка дома одна, так как родители на работе. С применением физической силы мужчина попытался раздеть девочку. Однако несовершеннолетняя оказала активное сопротивление. Она ударила насильника железным ключом, от чего последний, потеряв равновесие, упал. Девочке удалось вырваться от рук преступника, убежать на улицу и попросить помощи у соседей, - рассказали в пресс-службе. По независящим от него обстоятельствам подсудимому не удалось довести задуманное преступление до логического конца. По заключению судебно-медицинской экспертизы на теле девочки обнаружены раны различной степени. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области признал подсудимого виновным в совершении преступления по ст. 24 ч.3, 120 ч.3 УК РК и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима с принудительным лечением его от алкоголизма.  