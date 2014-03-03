Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель аппарата, как отметили в финансовой полиции, 15 июля 2011 году в целях извлечения выгоды для себя и других лиц, внес ложные сведения в протокол об итогах конкурса государственных закупок по приобретению автомобилей «Nissan Almera Classic» и «Nissan Tiida» по завышенной стоимости. По данным областного департамента финансовой полиции, в отношении руководителя аппарата акима Курмангазинского района возбуждено уголовное дело.   Айдар БАЙЖАНОВ