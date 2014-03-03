skrinНа обновленном сайте акимата города Актобе появилась рубрика "Местные сплетни", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Для какой цели создана рубрика не разъясняется. Между тем, там же приведен смысл слово "сплетни". Сайт акимата ссылается на словарь С.И.ОЖЕГОВА. Данный словарь определяет сплетню как «слух о ком-чем-нибудь, основанный на неточных или заведомо неверных сведениях». "Известный психолог Д. В. ОЛЬШАНСКИЙ, в частности, говорит: «... под сплетней понимают ложную или истинную, проверенную или не поддающуюся проверке (и, в этом случае, обычно маловероятную), неполную, пристрастную, но правдоподобную информацию о делах, которые могут иметь широкий резонанс... Слухи касаются всех — в этом залог их массовости", пишет сайт акимата Актобе. Пресс-секретарь акима города Актобе Лариса ТОМЧУК сообщила порталу "Мой ГОРОД", что сайт акимата Актобе находится уже по другому адресу -   www.akimatattobe.gov.kz, а сайт www.akimataktobe.kz теперь к акимату никакого отношения не имеет. В настоящее время на новом сайте завершаются технические работы, после чего через несколько дней сайт  будет полностью готов к работе. Новый сайт имеет обновленные программные обеспечения, комплекс аппаратно-технических средств, повысилась защита информации сайта от несанкционированного доступа, обеспечено безотказное функционирование, сообщила пресс-секретарь.