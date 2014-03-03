Иллюстративное фото с сайта http://vesti.kz Иллюстративное фото с сайта http://vesti.kz Жириновский озвучил притязания, о которых пока молчат в российских властных кругах, но давно вынашивают в голове. Об этом, комментируя корреспонденту газеты "Время" инициативу о создании "среднеазиатского федерального округа", заявил депутат сената Гани Касымов. По мнению Касымова, своим скандальным заявлением депутат с потрохами выдал политиков России, которые хотят сначала экономически закабалить Казахстан, а потом и политически. "Думаете, один лишь Жириновский мечтает аннексировать территории Казахстана и республик Центральной Азии? Первым шагом на пути к такому закабалению является договор о Евразийском экономическом союзе, подписание которого запланировано на май этого года. В условиях, пока существует Жиринов­ский с его ненавистью к Казахстану, нам нельзя подписывать никакие союзные договоры! Мы ничего не потеряем, напротив - приобретем, потому что условия договора о Евразийском экономическом союзе для нас заведомо проигрышные, и уже сейчас назревают различные экономические войны между сторонами". - заявил депутат. По словам Касымова, продукцию наших экспортеров не пускают на российские рынки. Россия навязывает Казахстану совершенно неподъемные тарифы, провоцирующие удорожание товаров народного потребления. "И мы покорно соглашаемся с этими тарифами, техрегламентами и прочими нормативами? - А что еще остается делать, если у нас слабый состав делегации?! На переговоры отправляют 30-летних ребятишек, против которых россияне выставляют зубров, отработавших в своей отрасли по 30-40 лет. Тот же председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко не единожды был министром, на международных переговорах собаку съел! Весь состав нашей делегации стоило бы заменить - но... уже поздно. Договор о Евразийском экономическом союзе из 800 страниц готов, и наша сторона там страдает существенно. Поэтому нет никакого резона его подписывать. Надо быстрее вступать во Всемирную торговую организацию и работать на ее условиях - с Россией в том числе", - отметил лидер партии патриотов. Гани Касымов подчеркнул, что о взаимоотношениях между двумя народами не надо искать трещины и провоцировать раскол. Надо создавать предпосылки, чтобы в нелегкие посткризис­ные времена вместе выживать, поддерживать друг друга и не подкидывать поленья в костер. nur.kz