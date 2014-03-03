- Примерно около двух недель назад была установлена договоренность между акиматом, нашим предприятием и ТОО "Батыс Сауда Инвест" о том, чтобы, испорченный во время пожара товар вывозить на наш полигон для утилизации, - говорит Валерий РАХМАТАЛИЕВ. - За 2 недели сюда вывезли до 50 машин. Сваливают все в яму, наш трактор ежедневно все это утрамбовывает. При этом город у нас маленький, люди узнали, что консервы привозят сюда и некоторые приезжали и собирали их. Товар непросроченный, на некоторых консервах стоит дата до 2015-2016 годов. Просто эти консервы потеряли товарный вид. В основном это рыбные, мясные консервы, томатная паста и компоты. Народ приезжал сюда в течение всего этого времени, мы им не запрещали, но может, у кого-то из них действительно сложная ситуация и нечего есть, другие собирали консервы для домашних животных или скота. В день здесь бывали до 30 человек. На въезде в городскую свалку дежурят сотрудники УАП ДВД ЗКО, которые следят за вывозом негодного для продажи товара.