Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» стало известно от источников в погранслужбе.

Так, по данным источника, 22 февраля при прохождении пограничного контроля на посту «Сырым» в багажнике автомашины «ВАЗ-2107» был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета. Впоследствии экспертиза дала заключение, что это марихуана весом около 50 граммов.

Материалы дела пограничная служба КНБ РК передала в ДВД ЗКО, где 27 февраля управление собственной безопасности возбудило уголовное дело по двум статьям УК РК - «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», а также «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

По некоторым данным, задержанный работает в Абайском отделе полиции в звании капитана. Ему 34 года. В данный момент находится под подпиской о невыезде.