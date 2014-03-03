Иллюстративное фото с сайта www.gorozhanin.com.ua Иллюстративное фото с сайта www.gorozhanin.com.ua Три года малоимущие семьи Атырауской области будут получать льготы по коммунальным услугам, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в областном акимате, между исполнительным органом и основными поставщиками коммунальных услуг подписан меморандум. «Атырау жарык», «КазТрансГазАймак», «Атырау Су Арнасы», Атырауская ТЭЦ, «Атыраугазинвест» выразили желание снизить на 40% свои тарифы для 500 малоимущих семей области. Эти семьи получают адресную социальную помощь от государства, плюс к этому местные власти решили дополнительно снизить нагрузку для их семейного бюджета. - Меморандум подписан на три года, и то, что представители коммунальных предприятий выразили свое понимание, радует. В последние годы  тарифы только росли и надеемся, что данный меморандум позволит социально уязвимым слоям населения пользоваться коммунальными услугами, - сказал заместитель акима области Салимжан НАКПАЕВ.