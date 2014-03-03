- Марат Кенжетаевич назначен главой сельского хозяйства. Последнее место работы - аким Зеленовского района. Верю, он справится со всеми поставленными перед ним задачами и рационально использует материальные ресурсы и эффективно - средства. Перед новым руководителем ставится много задач, в том числе обеспечение продовольственной безопасности и развитие животноводства в области, - заявил аким области Нурлан НОГАЕВ. Марат УНГАРБЕКОВ родился 16 марта 1959 в селе Булдурта Джамбейтинского района Уральской области. Образование высшее, окончил в 1981 году Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности - ученый агроном. Трудовую деятельность начал в 1981 году агрономом отделения №2 совхоза «Булдуртинский» Джамбейтинского района. Период с 1984 по 1985 годы работает управляющим отделением №3 того же совхоза. С 1984 по 1997 года работал главным агрономом совхоза «Жосалинский» Джамбейтинского агропромышленного объединения, совхоза «Булдуртинский», коллективного предприятия «Булдурта» Сырымского района. С 1997 по 2000 года работал первым заместителем акима Сырымского района. С 2000 по 2006 годы работал акимом Сырымского района. В 2006-2008 годах работал директором Департамента сельского хозяйства Западно-Казахстанской области. 2008-2012 г.г. - начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области. 2012-2013 г.г. - аким Зеленовского района. С 03.03.2014 года руководитель управления сельского хозяйство ЗКО.