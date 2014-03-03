Иллюстративное фото с сайта allday.ru Иллюстративное фото с сайта allday.ru Цены на недвижимость в Казахстане могут обвалиться на 50 процентов. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz в интервью рассказал руководитель группы оценки рисков недвижимости компании "Альянс строй инвест" Талгат Турысбек.  По словам эксперта, цены на недвижимость могут упасть вдвое, как это произошло в середине 2000 годов. "Тогда рынок стремительно обвалился на 50 процентов. Такое же я прогнозирую и в конце 2014-го - весной 2015 года", - сказал спикер. По его словам, это обусловлено тем, что сейчас происходит ухудшение экономической ситуации в мире. В частности, в Казахстане ухудшилась бизнес-среда, произошел отток банковского капитала (население забирает свои вклады), уменьшается объем ипотеки (банки ее не выдают или выдают в малом объеме). "Обвал будет не меньше 50 процентов, потому что рынок недвижимости в Казахстане не обеспечен промышленным производством, золотым запасом, гибкостью, продаваемостью самой недвижимости и не обеспечен реальными деньгами покупателей. Есть желающие купить недвижимость, но их гораздо меньше, чем потенциальных покупателей", - пояснил Турысбек. По его словам, сейчас назрел "мыльный пузырь", то есть цена на недвижимость в Казахстане завышена в разы. "Перенасыщение рынка идет за счет того, что народ выставляет недвижимость по явно завышенным ценам, ориентируясь на рынок. А это нереальные цены", - добавил эксперт. По мнению Турысбека, покупать недвижимость сейчас можно, так как расти ей больше некуда, цены и так завышены. Кроме того, эксперт отметил, что на сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация по ценам на недвижимость в Казахстане. "Часть клиентов в связи с девальвационными событиями решили поднять цены, что в корне не верно, так как по прежним ценам недвижимость в Казахстане и без того подорожала на 20 процентов, в связи с этим покупательский спрос ослаб. Но в то же время есть часть клиентов, которая хочет продать жилье и понимает, что цены на недвижимость в Казахстане определяют спрос. Данные клиенты продают не только по додевальвационным ценам, но и по цене ниже рынка, например, на 10-15 процентов ниже предлагаемых. Такие клиенты, как правило, всегда в выигрыше", - рассказал собеседник.  Tengrinews.kz 