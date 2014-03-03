Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Правительство Казахстана совместно с Нацбанком РК представило президенту план распределения 1 трлн тенге из Национального фонда на 2014-2015 годы. "Сегодня правительством и Нацбанком предварительно работа завершена, она представлена главе государства. Мы определились по нескольким направлениям",- сообщил министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев на "правительственном часе" в мажилисе в понедельник, передает ИА Новости-Казахстан. Первое отдельное направление – поддержка малого и среднего бизнеса по проектам обрабатывающей промышленности. Предполагается, что главным оператором правительства по этим направлениям станет НУХ "Байтерек", средства будут направляться через фонд поддержки предпринимательства "Даму". Предварительно определены сроки кредитования – до 7 лет со ставкой 7% годовых, передает КазТАГ. "Для более крупных проектов – вопрос обусловленного кредитования через банки второго уровня (БВУ). То есть, холдинг "Байтрек" будет размещать депозиты в БВУ в соответствии с критериями по проектам. Это будет примерно от $10 млн до $50 млн, сроком до 10 лет", - пояснил министр. Третье направление – развитие обрабатывающей промышленности. Средства будут направляться через Банк развития Казахстана (БРК) на долгосрочные и капиталлоемкие проекты. Предполагаемая сумма кредитования – более $50 млн сроком до 15 лет, максимальная ставка – 6,5% в тенге. "Если говорить даже с учетом инфляции, эти ставки становятся конкурентоспособными для того, чтобы можно было реализовать большие крупные проекты вместе с инвесторами, транснациональными компаниями, про которые говорил президент. Также наше предложение, чтобы часть средств из Нацфонда была направлена на развитие индустриальной инфраструктуры", - добавил Досаев. Четвертое направление распределения средств – оздоровление банковского сектора, решение вопроса неработающих активов или проблемных кредитов. "На это будут направлены специальные средства, данной работой, выкупом этих активов, будет заниматься Нацбанк через фонд проблемных кредитов. Далее правительство отдельные проекты заберет в управление, и мы будем реализовывать их через структуры правительства при минфине для того, чтобы либо провести реабилитацию, либо довести до банкротства и ликвидации", - пояснил глава МЭБП. Часть средств, по его словам, будет направлена на развитие индустриальной инфраструктуры по одобренным проектам, кроме того, специальные средства будут направлены на оздоровление банковского сектора. Напомним, после девальвации тенге президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал выделить из Нацфонда 1 триллион тенге для кредитования  малого и среднего бизнеса.