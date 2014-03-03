Форум начался с демонстрации студентами символа стратегии «Казахстан - 2050» - шанырака. Во флеш-мобе участвовали около ста человек, в основном студенты. Все участники мероприятия держали флажки с главным символом стратегии 2050. Поддержать студентов приехал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, а также замакима области Бахтияр МАКЕН. Прибыли и главы всех диаспор области. - Сегодня я, как и многие присутствующие здесь, поддерживаю идею главы государства Нурсултана НАЗАРБАЕВА, которая была озвучена главой государства от 17 января 2014 года. «Мәңгілік ел» - это основа основ, и те ценности, которые объединяют казахстанцев, легли в основу развития нашей республики, а это независимость, Астана, межнациональное согласие, единство и мир, это индустриально-инновоционное развитие, которое дает рост экономике. На сегодняшний день Казахстан имеет все основания, чтобы реализовать все поставленные цели. И народ Казахстана поддерживает идею президента, и те базовые ценности, которые озвучены выше, они дают нам развитие в дальнейшем. Стратегия «Казахстан- 2050» - она для молодежи, именно Вам, студенты, выполнять все поставленные задачи. Народ Казахстана поддерживает главу государства, - заявил Нурлан НОГАЕВ. Акция закончилась концертной программой.