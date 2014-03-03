Иллюстративное фото с сайта http://www.brussels-belgium-travel-guide.com/ Иллюстративное фото с сайта http://www.brussels-belgium-travel-guide.com/ Курс доллара в первые минуты торгов на Московской бирже подорожал на 86 копеек до 36,75 рубля, превысив исторический максимум. Евро вырос на 1,24 рубля до 50,82 рубля, локальный максимум в первые минуты торгов составил 51,2 рубля. Официальные курсы, установленные Центробанком на выходные, составляют 36,18 рубля за доллар и 49,58 рубля за евро. Исторический максимум курса доллара был достигнут 6 марта 2009 года. В этот день американская валюта на ММВБ (тогдашнее название Московской биржи) подорожала до 36,7295 рубля. Банк России не планирует каких-либо специальных мер по стабилизации рубля, сообщили 3 марта деловые СМИ со ссылкой на неназванного представителя регулятора. Тем не менее сотрудник Банка России напомнил, что ЦБ может выйти на рынок с неограниченными интервенциями, если курс превысит границу валютного коридора. Сейчас плавающий коридор бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составляет 35,2-42,2 рубля. Стоимость корзины в начале торгов 3 марта превысила 42,2 рубля, сообщает РИА Новости. ЦБ сдвигает границы этого коридора на пять копеек, когда накапливается объем интервенций в размере 350 миллионов долларов. На выходных курсы евро и доллара в московских обменных пунктах выросли в среднем на два рубля. Курс американской валюты превышал 38 рублей, а европейской — 53 рубля. Ажиотажный спрос населения на валюту возник после обнародования решения Софета Федерации о возможном вводе войск на территорию Украины. С просьбой разрешить ввод войск к верхней палате парламента обратился президент Владимир Путин. Российские власти оправдывают возможное вооруженное вмешательство необходимостью защитить интересы РФ в Крыму и восточной части Украины, а также обеспечить безопасность российских граждан. Lenta.ru