Фото с сайта antirusofob.ru Фото с сайта antirusofob.ru Историк и журналист Николай Сванидзе уверен, что решение о выдаче украинцам российских паспортов приведет к волнениям в других странах бывшего СНГ, особенно в Казахстане. Как сообщает AZE.az, по мнению члена Общественной палаты, историка и журналиста Николая Сванидзе, в настоящее время в Крыму действуют именно российские военные силы. Таким образом, считает он, Москва пытается добиться нужного для себя результата, официально не нарушая международных договоренностей. "Я не исключаю, что это какой-то и вариант российского спецназа. Не знаю. Потому что я не знаю, кто еще. Ну, не киевский же спецназ, не харьковский... Либо это ребята из Севастополя с военно-морской базы. Тоже не думаю... Значит, остается предположить просто методом исключения, что это ребята российские", - сказал Сванидзе. По его словам, в нынешних условиях исход намеченного на 25 мая референдума о расширении полномочий Крыма и его статусе предрешен. Что касается развития событий, наблюдаемых в Крыму в данный момент, то, полагает журналист, "абхазский вариант" (о котором говорят новые киевские власти) вероятен, но едва ли удобен Москве. "Если сейчас то же самое будет в Крыму, тогда нам могут сказать: "Ребят, вы вообще обнаглели, потому что вы сначала раздаете паспорта, потом вы вместе с обладателями этих паспортов, которых вы называете уже своими гражданами, вы защищаете вместе с ними и территории, которые они занимают, и говорите: "Ага, мы раздали паспорта, теперь это наши граждане, и территория, которую они занимают, это наша территория. Во всяком случае, не ваша". Это может вызвать очень серьезную реакцию в странах, в которых достаточно большой процент русского населения, русскоязычного", - сказал Сванидзе. "Я даже не беру Латвию, а я беру Казахстан, где очень много русских людей. А мы не хотим портить отношения с Назарбаевым. И где казахская власть нам может сказать: "Мужики. Значит, вы сейчас нашим русским тоже будете паспорта раздавать? А потом у нас полстраны хапнете? А не шли бы вы лесом? Что, русских прикажете считать пятой колонной? Значит, вы как своих к нам запускаете, это пятая колонна? Вы через них будете у нас территорию отнимать?" Это может кончиться просто погромами", - полагает Сванидзе. Напомним, решение о выдаче российских паспортов бойцам крымского "Беркута" было принято в конце февраля. Уже 1 марта первые шесть бойцов получили российские паспорта.