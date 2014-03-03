Фото с сайта miroved.com Фото с сайта miroved.com В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения наград американской киноакадемии, сообщает NUR.KZ. Фильм "Гравитация" Альфонсо Куарона стал рекордсменом, получив награды в семи номинациях, в том числе пяти технических (монтаж, звук, монтаж звука, работа оператора, визуальные эффекты), а также за лучший саундтрек и лучшую режиссуру. Лучшим фильмом 2014 года признали "12 лет рабства", который также стал обладателем награды за лучший адаптированный сценарий и лучшую женскую роль второго плана. Лучшая женская роль второго плана Лупита Нионго ("12 лет рабства") Лучшая мужская роль второго плана Джаред Лето ("Далласский клуб покупателей") Лучшая женская роль Кейт Бланшетт ("Жасмин") Лучшая мужская роль Мэттью Макконахи ("Далласский клуб покупателей") Лучший режиссер Альфонсо Куарон ("Гравитация") Лучший фильм на иностранном языке "Великая красота" (Италия) Лучший анимационный фильм "Холодное сердце" Лучший фильм "12 лет рабства" Вручение "Оскаров" прошло вечером в воскресенье по времени Лос-Анджелеса (утром по Астане). Ведущей церемонии выступила Эллен Дедженерес.