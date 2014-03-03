Фото с сайта www.golos-ameriki.ru Фото с сайта www.golos-ameriki.ru На месторождении Кашаган планируется добыть до 3 млн тонн нефти до конца 2014 года. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе парламента РК сообщил министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев, передает корреспондент BNews.kz. «У нас главный вопрос остается начало промышленной добычи по Кашагану, но с учетом тех проблем, которые возникли это самый сложный технологичный проект в нефтедобывающем секторе сегодня в мире, поэтому капиталоемкий», - отметил Е.Досаев. «И мы надеемся, что во второй половине этого года добыча начнется и предварительно мы рассматривали, что минимально 2,5 млн тонн добычи будет, максимально 3 млн тонн, которые мы бы хотели сегодня получить», - сказал он. «Но будем ожидать завершения работы по экспертизе самого проекта и начало добычи именно в первую очередь нефти», - добавил глава МЭБП.