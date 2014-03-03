В соревнованиях принимали участие 95 спортсменов из Уральска, Атырау и Актобе. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях. Так, в «молодежке» выступали спортсмены 16-17 лет, в категории взрослых выступали спортсмены от 18 лет и старше. После предварительных поединков на ринге прошли финальные бои. Финальные поединки для «взрослых» состояли из 2 раундов по 5 минут, для спортсменов 16-17 лет - 2 раунда по 3 минуты с 60 секундным перерывом. На финальные бои пришло более 1300 болельщиков. - Я пришел поболеть за наших уральцев, - говорит любитель острых ощущений Александр БУХТА. - Я сам спортсмен в прошлом, так сказать, и знаю, как важна поддержка. Особенно, когда тебя положили «на лопатки». К слову, «Кубок Западного Казахстана» достался уральским спортсменам.