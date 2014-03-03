Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru В ДТП на юге Казахстана погибли 9 человек, ещё 11 госпитализированы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана. ДТП произошло в воскресенье в 21 час 40 минут. Столкнулись пассажирский автобус "VanHool", следовавший по маршруту Алматы-Ташкент (в автобусе находились 2 водителя и 53 пассажира) и микроавтобус "Мерседес" (Республики Кыргызстан, количество пассажиров устанавливается). По предварительным данным, в результате ДТП скончались на месте: водитель микроавтобуса и 8 пассажиров (граждане Республика Кыргызстан, личности которых устанавливаются); с различными травмами госпитализированы в больницу 11 пассажиров микроавтобуса, граждане Киргизии и Узбекистана. Еще двое граждан Киргизии, по данным МЧС, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались.