Отстраненный от власти президент Украины Виктор Янукович попросил президента РФ Владимира Путина использовать российские войска для защиты населения Украины и стабильности в стране. Об этом объявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе России, сообщает РИА Новости. Дипломат зачитал письменное обращение Януковича к Путину, датированное 1 марта 2014 года, а также продемонстрировал его фотокопию. В письме отстраненный от власти президент утверждает, что в Киеве произошел незаконный захват власти, на Украине "царят хаос и анархия" и она находится на "пороге гражданской войны". "Жизнь и безопасность людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляются открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическому и языковому признакам", — утверждается в письме. В этой связи Янукович просит использовать российские вооруженные силы для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. Россия настаивает на выполнении договоренностей, достигнутых между Януковичем и оппозицией 21 февраля, заявил Чуркин. По его словам, необходимо провести в стране конституционную реформу, одобренную на общенациональном референдуме, а также сформировать "легитимное правительство национального единства с учетом интересов всех политических сил и регионов страны". Состоявшееся вечером 3 марта заседание стало третьей встречей Совбеза ООН за последние несколько дней в связи с ситуацией на Украине. Первое заседание было экстренно созвано 1 марта Великобританией после того, как Совет Федерации разрешил Путину использовать на Украине военную силу. Во время встречи представители Украины обвинили Россию в незаконном военном вторжении на свою территорию. Большинство стран- членов Совета безопасности высказали обеспокоенность в связи с действиями России, однако никаких конкретных решений по итогам двух заседаний Совбеза принято не было.