Кадр телеканала "Астана" Кадр телеканала "Астана" В Мангистау родственники 18-летней Даметкен Кудайбергеновой обвинили врачей местного роддома в ее смерти, сообщает телеканал "Астана". У роженицы был крупный плод, но медики решили не оперировать, понадеявшись на самостоятельные роды. Даметкен Кудайбергенова поступила в роддом Жанаозена в конце января. По словам родных, они сразу предупредили врачей роддома о том, что плод крупный и нужна операция. Однако врачи роддома настояли на самостоятельных родах. Когда же убедились, что плод, действительно крупный, провели кесарево сечение. У Даметкен открылось кровотечение. Девушке провели три операции, удалили все репродуктивные органы. После этого роженицу решили траспортировать в Актау, где девушка скончалась. Сами врачи роддома говорят, иногда такое бывает. В данном случае вместо 5 640 граммов, врачи роддома полагали, что вес новорожденной 4 200-4 500. Сделать УЗИ и определить вес плода в роддоме нет возможности. "У нас насчет крупного плода бывают иногда ошибки, от этого никто не застрахован. Если предполагаемый вес плода больше четырех килограммов у нас идет ошибка. Иногда мы четыре предполагаем, рождается 4 500, иногда 4 200, рождается 3 800. Иногда действительно ошибка идет…", - заявила заведующая родильным отделением Калампыр Кузембаева. Тем временем, в полиции по факту смерти уже возбудили уголовное дело. Добавим, что врач роддома, который принял решение о самостоятельных родах, узнав о смерти пациентки, перенес инсульт и впал в кому.