Фото с сайта en.wikipedia.org Фото с сайта en.wikipedia.org США приостанавливают любое военное сотрудничество с Россией. Об этом в ночь на 4 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны США. По словам представителя Пентагона контр-адмирала Джона Кирби, речь идет о совместных учениях и визитах в порты. Агентство РИА Новости также сообщает об отмене двусторонних переговоров и планирования конференций. В Управлении торгового представителя США заявили о приостановке работы над двусторонним торговым соглашением с Россией. Также речь идет о прекращении переговоров об инвестициях. Переговоры, по словам представителя ведомства, «были частью движения к более глубоким коммерческим и торговым узам», передает Reuters. Решение в обоих ведомствах объяснили действиями России на территории Украины. В частности, в Пентагоне призвали Россию вернуть свои войска в места дислокации. 3 марта возможные санкции в отношении России обсуждали министры иностранных дел стран Евросоюза. В частности, дипломаты предложили прервать переговоры по поводу визового режима между Россией и ЕС, а также работу над новым базовым соглашением. Решение о санкциях будет принято на внеочередном саммите ЕС, посвященном ситуации на Украине. Представитель России в ЕС Владимир Чижов не признал серьезность этих угроз. По его словам, указанные переговоры уже были приостановлены ранее по инициативе европейской стороны, передает ИТАР-ТАСС. Ранее власти США неоднократно заявляли о принятии возможных санкций в отношении России на фоне обострения конфликта вокруг Украины. В частности, глава комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес 3 марта сообщил журналистам, что комитет проводит с администрацией президента консультации на тему санкций против России, в том числе в военной и торговой областях. Он также сообщил о возможности введения визовых запретов и заморозки счетов для некоторых россиян. 2 марта госсекретарь США Джон Керри пригрозил России «полной экономической изоляцией». О возможном ограничении торговых и экономических отношений с Россией сообщалось со ссылкой на неназванный источник в американской администрации еще 28 февраля. Отношения между Россией и Западом обострились после решения Совета Федерации разрешить президенту России Владимиру Путину ввести войска на Украину для защиты проживающих там российских граждан. Страны «Большой семерки» заморозили подготовку к саммиту G8 в Сочи, несколько государств отозвали своих послов для консультаций.