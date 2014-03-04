Фото с сайта 112.ua Фото с сайта 112.ua Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко ситуацию на Украине, сообщает NUR.KZ. В ходе телефонного разговора было обсуждено кризисное развитие ситуации на Украине, создающее реальную опасность жизни и законным интересам русскоязычного населения, прежде всего в Крыму и восточных регионах этой страны. Происходящее обострение общественно-политической обстановки вызывает беспокойство государств – членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в том числе с точки зрения экономических и гуманитарных последствий. Главы государств условились поддерживать плотные контакты. В ходе переговоров Путин пригласил Назарбаева посетить РФ с официальным визитом 11 марта. "По приглашению Владимира Путина президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 10-11 марта посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", -  сообщает пресс-служба администрации президента России. Как отмечается, в ходе запланированных на 11 марта переговоров на высшем уровне предполагается обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.