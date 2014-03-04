Иллюстративное фото с сайта sev29.ru Иллюстративное фото с сайта sev29.ru В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов установили, что предприниматель предоставлял сауну для занятия проституцией. В специализированном административном суде города Актобе в отношении ИП было рассмотрено административное дело. Постановлением суда предпринимателя оштрафовали на 555 тысяч тенге. Работа сауны приостановлена на полгода. Постановление вступило в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ