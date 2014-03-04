Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Департаментом финансовой полиции Актюбинской области возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера дошкольной организации №16 г. Актобе ЖАНАЕВОЙ А. по статье 176 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". По данным ведомства, она обвиняется в том, что в 2008-2013 годы, используя свое служебное положение при реализации государственной программы «Развитие образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы», совершила хищение денежных средств, полученных от родителей на питание детей. В финансовой полиции сообщили, что, предназначенные на питание детей денежные средства обвиняемой не перечислялись на расчетный счет организации, оплата за продукты питания детей производилась за счет государственного бюджета. Таким образом, ЖАНАЕВА причинила государству материальный ущерб на общую сумму 15,8 млн тенге. В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Актюбинской области. Также сотрудниками финансовойполиции по Актюбинской области возбужден ряд уголовных дел в отношении главного бухгалтера дошкольных организаций №6 и №14 БУХАРБАЕВОЙ Д. по подозрению в хищении бюджетных средств при реализации государственной программы «Балапан». Следствием установлено, что БУХАРБАЕВА так же, как и ЖАНАЕВА, совершила хищение денежных средств, полученных от родителей на питание детей. Полученные от родителей денежные средства на питание детей не перечислялись на расчетный счет организации, оплата на продукты питания производилась из государственного бюджета. Таким образом, БУХАРБАЕВА причинила государству материальный ущерб на общую сумму 69,3 млн тенге. Уголовное дело расследуется. Айдар БАЙЖАНОВ