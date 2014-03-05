Директор ГКП "Коркем Орал", учредителем которого является городской отдел культуры и развития языков, совершил служебный подлог. В результате ГУ «Отдел культуры и развития языков» был нанесен материальный ущерб в размере порядка 1,2 млн тенге. Установлено, что деньги выделялись на установку билбордов, а также другие цели, направленные на оформление улиц города к различным праздникам. Однако на деле деньги были присвоены и растрачены. Приговором Уральскогого городского суда Серик КАЖГАЛИ признан виновным в совершении служебного подлога и растрате вверенного чужого имущества. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.