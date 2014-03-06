Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Департамент экологии области направил иск в адрес Атырауского НПЗ за экологические загрязнения, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В конце прошлого года экологи проверили деятельность одного из крупных загрязнителей области – АНПЗ. Проверяли допустимые нормы выброса в атмосферу вследствие сжигания кислого (сырого) газа на факельной установке. Выявили нарушения. Экологический ущерб экологи оценили в 23,7 млрд тенге. Как отметили в департаменте экологии, проверка была проведена в период с 29 ноября по 28 декабря 2013 года. Специалисты установили, что нефтеперерабатывающим заводом допущено сверхнормативное сжигание газа в объеме около 700 тысяч куб. м. На данный момент по результатам проверки возбуждены административные дела.