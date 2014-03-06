Фото Tengrinews.kz Фото Tengrinews.kz Выпущен мультипликационный сборник, созданный по мотивам казахского эпоса, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. В сборник включены мультфильмы "Алпамыс батыр", "Қобыланды батыр", "Ер-Тарғын батыр", "Қамбар батыр". Проект, хронометражем в 400 минут, создан по игровой методике для обучения детей казахскому языку через эпос. Сборник мультфильмов повышает интерес ребенка к родному языку, национальной культуре и истории. "Ключом воспитания является основа народной педагогики, через которую впитываются в сознание детей такие высокие качества, как человечность, правдивость, доброта и мужественность. Сюжеты, которые показывают об истинных подвигах героев мультфильмов, народных батыров - Алпамыса, Қобыланды, Ер-Тарғына и Қамбара - пробуждают у молодого поколения любовь к родной земле", - сообщили организаторы.    