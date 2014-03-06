Фото с сайта novostink.ru Фото с сайта novostink.ru После Украины "майданизация" ждет страны Центральной Азии и в частности Казахстан, считает директор российского Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, передает Total.kz. По словам политолога, то, что сейчас происходит в Крыму, – это миротворческая миссия по разведению сторон, предотвращению этнических чисток и столкновений между русским населением Крыма и новой властью. Никакой агрессии со стороны России нет, считает эксперт. "Слово "агрессия" - это инструмент борьбы Запада с Россией и всем постсоветским пространством. Оно нагружено деструктивным смыслом. Это то, чем апеллируют американские политтехнологи для разрушения того, что осталось на месте бывшего СССР. Россия никогда не ведет себя агрессивно, но тут же выступает агрессором, если о России говорят западные стратеги. Это просто передергивание смысла и политика двойных стандартов", - заявляет Коровин. Эксперт считает, что страны Центральной Азии уже стоят в очереди у американских стратегов на десуверенизацию. "Ваши страны – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения – воспринимаются как элементы русского культурно-цивилизационного пространства. Эти люди еще говорят на русском языке и имеют какой-то иммунитет восприятия западных систем ценностей и мировоззрения. Поэтому в этих странах невозможно по щелчку пальцев инсталлировать западную модель демократии. Это раздражает западных стратегов. И, соответственно, это пространство должно быть ввергнуто в хаос, вся система ценностей должна быть разрушена", - заявляет эксперт. То же самое, считает Коровин, уже произошло на Ближнем Востоке, так что сценарий этот уже отработан. Ну а после того как поле будет очищено от всего прежнего, в странах региона может быть спокойно внедрена демократия по-американски, которая станет единственной истинной ценностью. "Сейчас на очереди страны Центральной Азии и в частности Казахстан. Стратеги пока что подбирают совокупность условий, для того чтобы начать то же самое и в вашей стране, эдакую "майданизацию", - делает вывод эксперт. Он уверен также, что вероятность отделения северных регионов РК - не более чем ложные страхи. Речь идет о том, что, выдав российские паспорта русским, живущим в северных регионах Казахстана, северный сосед может потребовать отдать часть территорий, как ранее предполагали некоторые местные эксперты. "В силу того что Казахстан и так является стратегическим партнером России, ничего подобного случиться не может. Наши страны реализуют одну общую геополитическую линию. И опасения насчет выдачи русскоязычному населению Казахстана российских паспортов и требования передать в состав России какие-то области никаких оснований не имеют", - заявляет Коровин. "Все это в большей степени коснется тех стран постсоветского пространства, которые выбрали атлантический вектор и ориентируются на Запад и США. Выбрав этот путь, они столкнутся с серьезными территориальными проблемами. У них могут появиться сепаратисты и недовольство общества государством. Только тогда Россия может включиться в этот процесс, чтобы спасти русских, которые там находятся", - полагает эксперт.