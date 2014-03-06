Фото: официальный сайт «МКДЦ «Дом Москвы» в Севастополе»
Бывший заместитель командующего Черноморского флота РФ рассказал о ситуации в Крыму
Президент России Владимир Путин объявил во вторник, 4 марта, что не планирует вводить войска на Украину, хотя соответствующее разрешение от Совета Федерации у него имеется. Путин также сказал, что украинские базы заблокированы не российскими военными, а «народной самообороной Крыма». О ситуации на полуострове «Лента.ру» поговорила с бывшим заместителем командующего Черноморским флотом РФ, контр-адмиралом в отставке Александром Ковшарем.
Александр Ковшарь, оставивший службу в 2009 году, сейчас живет в Севастополе. Он — консультант главкома Черноморского флота России по делам ветеранов. Ковшарь безоговорочно приветствует силовое давление Москвы на новые украинские власти. По его мнению, оппозиционеры в Киеве «резали милиционеров как кошек». Среди крымских татар он обнаруживает «засланных казачков», а украинский язык считает «наречием». Насчет будущего полуострова Ковшарь спокоен: Крым проголосует за автономию, а затем уже «запросится на свое законное место, в Россию».
«Лента.ру»: Какая обстановка сейчас в Севастополе? В Москве на этот счет ходит самая противоречивая информация. Например, Владимир Путин вчера сказал…
Александр Ковшарь: Что он сказал — я слышал.
Он сказал, что в Крыму нет российских военных. При этом есть информация о том, что российские военные на полуострове все-таки есть, а два корабля украинского Черноморского флота заблокированы российскими кораблями.
По соглашениям (Соглашение между РФ и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года и последующие соглашения ― прим. «Ленты.ру») мы можем держать на территории Севастополя 25 тысяч . Конечно же, 25 тысяч здесь нет. Безусловно, нет. Это Черноморский флот, который до 2017 года. Сейчас его нахождение продлили по Харьковским соглашениям до 2043 года.
А вот эти самозахватчики власти, которые в Киеве, с Майдана, которые через день все свои поручительства уже нарушили, готовы посадить новую власть!
Мы избрали своего нового председателя городского совета ― ну, он здесь по-другому называется... Мы избрали своего, впервые (23 февраля русскоязычные жители Севастополя провозгласили главой городской государственной администрации гражданина России Алексея Чалого, который немедленно приступил к исполнению своих обязанностей; это решение объявлено Киевом незаконным ― прим. «Ленты.ру»).
Если нам раньше назначали председателя городской государственной администрации и присылали со стороны человека, которого знать никто не знает, сейчас мы избрали своего, которому дали всю полноту власти. А те, киевляне, сразу заугрожали: «Вот сейчас приедем, со всеми разберемся!» Глава администрации официально запросил помощи у президента России — защищать здесь контингент Черноморского флота , русское население и русскоязычных, в том числе украинцев. Никаких блокировок SaveFrom.net и нападений здесь, конечно же, нет. Здесь есть предложение нашего председателя к местным: «Хочешь служить народу Крыма ― служите народу Крыма, кто не хочет ― езжайте в аэропорт, в любое время можно выехать, куда скажете».
В интернете есть кадры с БТРами с номерами российского Министерства обороны, они передвигаются по полуострову.
БТР штатные, Черноморского флота . Это те, которые выдвинуты для охраны оружия и боеприпасов, находящихся в распоряжении ЧФ. Усилена их охрана с целью недопущения их стихийного захвата, чтобы это оружие не выкрали, а потом ― не применили ни по Черноморскому флоту, ни жителям, которые живут в Севастополе и просят защиты у президента России.
Действительно ли русское население Севастополя сталкивается с притеснениями со стороны украинцев?
В Севастополе украинцы и русские неразличимы. Сколько мы здесь живем, а живем мы здесь 230 лет, мы говорим на русском языке, нас переводить не надо. А сейчас те, кого присылают , язык навязывают. Делают школы украинские, язык ― украинский. А как, если человек его не изучал, он вдруг на нем заговорит?! Не заговорит. Этот язык ― не родной язык, это наречие русского языка. А для того чтобы дать ему статус языка, начинают слова западные надергивать, типа ― «гелiкоптер». С каких это пор на Украине вертолет стал гелiкоптером называться?! Это изобретенный язык (проблема употребления слов «вертолiт», «гелiкоптер» и «гвинтокрил» беспокоит и украинскую науку, *.pdf — прим. «Ленты.ру»).
Русское население Севастополя действительно хочет, чтобы Россия дополнительно ввела войска?
23 года мы жили только тем… Вы же понимаете, что это такое ― так называемое украинское государство. Это искусственно собранные и сбитые в одно место разные люди — с разной верой, с разным языком и с разным вектором направленности, на кого ориентироваться. Западная Украина, как они говорят, ориентируется на Европу. Мы, юго-восток и Крым, ориентируемся, конечно же, на Москву. Вот и все. Мы никогда вместе не будем, никогда. По природе своей и по генетическому коду, который у нас заложен, мы ― дети и внуки победителей, а они ― дети и внуки предателей и врагов. Я даже эту мысль развивать не буду.
А как относятся украинцы к русским и наоборот ― люди работают, люди служат, а служить не дают, потому что мощнейшее идет преследование, шантаж и угрозы. И в Севастополе, и в Крыму, и на юго-востоке. Ельцин по пьяной лавочке подмахнул и отдал , и людей, и землю, принадлежащую России, прошу прощения, непонятно кому. А те, кто в Киеве сейчас… Вы представляете, что они вытворяют? У нас телевидение только украинское, но даже по нему видно ― там убивают, сжигают.
23 года мы говорили об унижениях , вот только об этом никто, кроме Лужкова, не слышал — Лужков бился как рыба об лед за Севастополь. Он его называл «11-й префектурой города Москвы». Пьяному Ельцину до Севастополя никакого дела не было.
Как русские жители Севастополя расценивают вчерашнее выступление Путина на пресс-конференции?
Жители Севастополя, как говорится… Для них солнце по-другому засветило от выступления. Потому что все сказано и подкреплено. Такая у нас надежда затеплилась, что все-таки русский народ, здесь проживающий, русскоязычных украинцев не бросят.
А как к этому относятся крымские татары?
Всегда найдутся присланные и засланные казачки, которые признают и ее ждут.
Тем не менее, Путин сказал, что Россия пока войска вводить не будет.
Войска введут. Просьба ввести уже имеется. Она, фактически, исходила от законно избранного президента Украины. Можно управлять Украиной, находясь и в другом государстве ― в силу того, что его должны были убить и жизни его, и его семьи угрожала опасность. Сейчас он находится под защитой государства, и от него пошли признаки, которых ждали три года — не ориентироваться на Европу, а нормально улучшать жизнь своего народа.
Вы думаете, что российские войска введут?
Это не мой уровень решения вопроса, но если попросит народ, они будут задействованы.
Вы имеете в виду дополнительные войска или тех российских военных, которые расквартированы в Крыму? Сколько их здесь, кстати?
Как я уже говорил, Россия может содержать 25 тысяч в Севастополе. Но их гораздо меньше. И то, что Россия прислала пять тысяч для усиления объектов флота, это явно не выходит за нормативы, ей определенные. Поэтому все визжат напрасно. Я не бегал по Севастополю и специально не считал, но знаю, что сюда прибыли казаки с Дона, охраняют. Наши гражданские организации охраняют, отряды самообороны.
В Москве говорят, что якобы ввели военных из Пскова…
Что вы говорите о Москве? У вас вся не та информация. Про Псков ― не соответствует истине.
Почему у нас не та информация?
Потому что продажные средства массовой информации работают за деньги, об этом говорят все — ветераны, школьники. Мы видим одно, а говорится другое. Только наше телевидение Севастополя говорит правду. Когда говорят, что «стрельба, захвачено»… Да никто ничего не захватывал, никто ни в кого не стрелял. У нас дисциплина, это полностью исключено.
Почему, на ваш взгляд, только ваше телевидение показывает правдивые сюжеты?
Потому что оно здесь живет, оно видит, что происходит, и только оно желает добра тем людям, для которых оно предназначено. А телевидение на уровне Шустера и продажного Киселева…
Вы Дмитрия Киселева имеете в виду?
Евгения! Разводят ажиотаж, сталкивают лбами и смотрят, что из этого получится. Они хотят раскачать обстановку. Вы же понимаете, что бы здесь было, если б сюда пришли те, которые с Майдана. Уже бы кровищей позаливали все на свете.
Кто-нибудь с Майдана к вам приезжал?
Порошенко вроде бы приезжал, но его забросили обратно. Приезжал Куницын из «УДАРа», но тоже забросили обратно. Пока мы доступ верхушке не позволяем.
Каким вы видите дальнейшее развитие событий?
Не вижу, а желаю. Я желаю, чтобы у нас успешно прошли выборы, чтобы мы стали, для начала, самостоятельной автономной республикой Крым. Потом подойдет такой момент, что мы все запросимся на свое законное место, в Россию. А здесь пусть делают национальные образования.
Вы в этот сценарий верите?
Очень тяжело верится при той дикости, которую я увидел на Майдане, которая творилась в течение трех месяцев: как сжигали милицию, сжигали наших ребят, как их резали… Как кошек, прошу прощения.
Какая у вас сейчас обстановка?
Спокойная. Вся Россия стремится нам помочь.
А сколько украинских военных объектов находится в Крыму?
Я не знаю, не считал.
Заходят ли на них российские военные?
Я никого туда не посылал. Казачество ходит, отряды самообороны. А Черноморский флот сидит на кораблях, на боевых постах, охраняет свое оружие.
В Севастополе фотографировали людей в неопознанной военной форме. Кто они?
Это подстава. Все что угодно может быть.
Это не те пять тысяч российских военных?
Те военные были направлены для усиления объектов ЧФ РФ, мы усилили охрану своих объектов.
Сколько объектов ЧФ находится в Крыму?
Сколько надо, столько и находится.
P.S. Глава пресс-службы Черноморского флота РФ Вячеслав Трухачев отказался от официальных комментариев по поводу ситуации с российскими военнослужащими в Крыму. «Нами не озвучивается», — заявил он «Ленте.ру».