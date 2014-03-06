Фото с сайта NUR.KZ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает NUR.KZ.
Президент подчеркнул необходимость последовательного урегулирования аспектов, которые остались несогласованными в рамках подготовки проекта договора о создании Евразийского экономического союза (ЕЭС).
Во время встречи были обсуждены состояние и перспективы интеграционных процессов в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также основные вопросы реализации договоренностей, достигнутых на предыдущих заседаниях ВЕЭС.
В своем выступлении Нурсултан Назарбаев сообщил о прошедшей в Астане встрече представителей Комиссии и отметил значительный объем проведенной работы.
"Я подробно, по пунктам, ознакомился с документами и считаю, что наши эксперты проводят очень большую и непростую работу. Надеюсь, что почти по всем спорным вопросам мы сможем прийти к консенсусу. Поддерживаю мнение о том, что нам необходимо соблюдать намеченный график. Также следует активнее разъяснять населению наших государств необходимость проводимой нами работы, которая выполняется во благо наших народов, для выгоды стран, вовлеченных в евразийскую экономическую интеграцию", - подчеркнул Президент Казахстана.
Глава государства отметил, что договор о создании Евразийского экономического союза состоит из двух частей – институциональной и функциональной.
"Согласно первой части, создается международная экономическая организация. Мы договорились о равной представленности сторон в органах союза. Такой же подход будет и при формировании аппаратов других органов, включая суд. Решения глав государств должны быть обязательными для органа будущего союза. Касательно принятия новых членов, мы договорились, что это будет осуществляться на "пакетной" основе. По функциональной части договора хочу подчеркнуть, что следует сначала создать экономический союз. Нет необходимости на этом этапе выносить дополнительные вопросы, которые вызывают непонимание внутри наших стран", - сказал Нурсултан Назарбаев.
"Следует за месяц до принятия договора провести еще одно заседание высшего органа для согласования оставшихся вопросов. Следует дать возможность председателю Коллегии встретиться с каждым из нас, согласовать позиции и подойти к тому, чтобы мы приняли окончательное решение. Мы уже значительно продвинулись, и надо не отставать от заявленных сроков", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Россия, Беларусь и Казахстан последовательно продвигаются по пути интеграции, что уже приносит вполне конкретные результаты и отдачу.
"Несмотря на замедление темпов роста мировой экономики в 2013 году, товарооборот в рамках "тройки" не только не снизился, а немного увеличился, составив 64,1 млрд. долларов. Россия дорожит конструктивными, равноправными и открытыми отношениями, которые сложились в сфере экономики между нашими странами", - сказал Владимир Путин.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду, что в ходе встречи удастся найти взаимоприемлемые решения, для того чтобы подписать договор в согласованные сроки.
"В нашем интеграционном проекте мы должны выйти на конкретные результаты. Таким результатом станет завершение работы по созданию Таможенного союза без каких либо ограничений и изъятий. В этом вопросе мы продвинулись больше всего. Нам следует принять соответствующие решения и более активно двигаться в направлении создания нашего экономического союза", - отметил Александр Лукашенко.
Напомним, на очередном заседании ВЕЭС на уровне глав государств в Ново-Огарево президенты Казахстана, России и Беларуси обсуждают ключевые направления интеграционного взаимодействия - функционирование Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Также главы государств рассматривают ход работы над договором о создании с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза.