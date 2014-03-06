Иллюстративное фото с сайта samaya.ru Иллюстративное фото с сайта samaya.ru «Согласно статистике, на сегодня каждым пятым автомобилем в столице управляет женщина. Сегодня женщину можно увидеть не только за рулем легкового автомобиля, но и за рулем таких сугубо мужских машин как автобус, ГАЗель, "Джип"», - говорится в сообщении УАП Астаны. По данным дорожно-патрульных полицейских, на каждых 30 водителей, задержанных за различные нарушения или дорожно-транспортные происшествия, приходится только одна женщина-водитель. «Женщины за рулем авто более дисциплинированы и серьезно относятся к правилам дорожного движения. Еще в процессе освоения азов вождения женщины тщательно изучают теорию и тратят больше времени на практику. Если для мужчины любое связанное с автомобилем действие, будь то необходимость купить запчасти, поменять колесо или обогнать водителя-конкурента является источником адреналина, то женщина видит в машине только удобное средство передвижения», - отмечают дорожные полицейские. Они подчеркивают, что дама за рулем редко бывает агрессивной, она обычно внимательна, аккуратна и осторожна. Инстинкт самосохранения у прекрасного пола более развит, поэтому женщины больше заботятся как о своей безопасности, так и о сохранении жизни пассажиров. «В преддверии международного женского дня сотрудники управления административной полиции ДВД Астаны желают всем женщинам безаварийной езды, и чтобы в их жизни и на дорогах всегда был зеленый свет», - отмечается в сообщении. Источник: auto.gazeta.kz