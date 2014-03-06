Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Напомним, 19 февраля из села Кос-Истек в Каргалинскую центральную районную больницу  поступила 33-летняя Жанель  АХМЕТОВА с ожогами 95% кожного покрова. Данный факт в тот же день был зарегистрирован в районном отделе внутренних дел. 28 февраля прокуратурой Каргалинского района было возбуждено уголовное дело по статье 96 УК РК - «Покушение на убийство». По данным прокуратуры области, уголовное дело было возбуждено «для установления фактических обстоятельств произошедшего путем проведения следственных действий». В настоящее время отделом внутренних дел Каргалинского района назначена судебно-медицинская экспертиза и проводится расследование по установлению всех фактических обстоятельств произошедшего. Родные погибшей подозревают, что в трагедии виновен её муж, якобы он намеренно поджег Жанель и удерживал запертой в бане во дворе их дома. Между тем, Жанель АХМЕТОВА 1 марта была допрошена следователями, с производством видеозаписи. - Жанель рассказала, что сама топила печку, при этом перепутав плеснула бензин вместо солярки, после чего, повернувшись спиной к печке, отошла к выходу и неожиданно загорелась сзади. Позвала на помощь, прибежал муж, вынес из бани, стал тушить снегом, - сообщили в областной прокуратуре. 4 марта Жанель АХМЕТОВА от полученных ожогов скончалась в БСМП Актобе. - Предоставить иные сведения и фактические данные не представляется возможным, поскольку, согласно уголовно-процессуальному кодексу РК, данные предварительного следствия не подлежат разглашению, - отметили в прокуратуре.