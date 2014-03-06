Иллюстративное фото с сайта www.vnd12.ru Иллюстративное фото с сайта www.vnd12.ru В Актобе состоялся суд над бывшей начальницей административно-хозяйственного отдела АОФ АО «Казпочта», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мейрамгуль Елеусизова обвинялась в присвоении денежных средств актюбинского филиала «Казпочты». С июня 2010 по декабрь 2012 года женщина собирала деньги с индивидуальных предпринимателей за аренду помещений в здании Казпочты. Как выяснилось, собранные средства не вносились в кассу. Ущерб, причиненный Казпочте, составил 3801800 тенге. Суд №2 города Актобе признал ЕЛЕУСИЗОВУ виновной и приговорил к  3годам лишения свободы условно. Отметим, что подсудимая полностью возместила «Казпочте» нанесённый ею материальный ущерб.