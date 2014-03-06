- Сегодня начинаются командно-штабные учения. Это не ЧС, это - импровизация, но не нужно относиться халатно к этим вещам. Вы знаете, что регион у нас опасный в плане паводка и именно здесь на учениях нужно показать, как и что мы будем делать. Тяжело в учении, легко в бою. Нам нужно максимально использовать эти учения и отработать каждый шаг, - заявил Нурлан НОГАЕВ. Обращаясь ко всем собравшимся, НОГАЕВ сказал, что на время паводка акимы районов и начальники управления могут забыть об отпусках. - Акимы города, районов и начальники управлений, в отпуск только с моего разрешения. А замы - с разрешения замакима Алмаза БАДАШЕВА. - сказал аким ЗКО, а позже, выслушав отчет о заготовленных песках и щебне замначальника управления автодорог Казбека МИНЕЕВА, добавил: - Невнятно докладываете цифры. Говорите конкретно, сколько всего есть, сколько еще надо и хватит ли этих ресурсов. Три волосинки на голове - это мало, три волосинки в супе - это перебор! Каждый год героически разрушаете дороги, чтобы пропустить паводковые воды, а потом их строите заново. На Брусиловской (ул. в Зачаганске) дороги построены без учета рельефа местности. Еще на стадии проектирования нужно учитывать географию местности, рельеф, откуда пойдет вода и куда будет уходить. Надо строить по нормативам - раз и навсегда. НОГАЕВ также сообщил, что при ЧС власти будут привлекать любую технику и обратился к руководству предприятия «Казавтожол». - Я очень много слышу, что вы работаете разграниченно, мол, это мой участок, а это не мой, мой седьмой километр, а мой пятый, такого не должно быть. Происходит объявление ЧС - все подчиняются председателю комиссии по ЧС, если это район, то районному акиму, если город, то акиму города. Впрочем, на заседании штаба НОГАЕВ не только ругал, но и выражал благодарности. Спасибо от акима ЗКО получилии волонтеры от «Жас Отана», которые помогают ветеранам войны и одиноким старикам убирать снег с дворов. О проблемных участках города рассказал аким города Алтай КУЛЬГИНОВ -29 января был утвержден план защиты о-29 января был утвержден план защиты от паводка, - сказал аким города. - Было выделено 27 млн тенге для приобретения всех необходимых инструментов и спецодежды всем участникам противопаводкового штаба. Наиболее проблемные участки в городе - это мкр. «Жулдыз» и Зачаганск. Разрешения на строение домов давались необдуманно. Дома в этих районах стоят в лощине, мы ежегодно героически выкачиваем воду, дабы жители не лишились жилья. Подготовлены два проекта по водоотведению из микрорайонов «Жулдыз» и «Сарытау», на которые потребуется 1,5 млрд тенге. О подготовке к паводку рассказали и акимы всех районов. Выслушав их доклады, НОГАЕВ обратился к. - Кадр Уапович, я всем верю, что вся эта техника есть, и что все готовы, но вам поручаю проверить досконально и доложить мне. Я готов реагировать на ваши вопросы быстро, как председатель ЧС и как аким области. Особая просьба - не создавать паники, ажиотажа, работать в штатном режиме и системно. По данным гидрометцентра, снегозапасы в регионе выше нормы в 1,5 раза. О ситуации доложил руководитель департамента по ЧС Кадр БИСЕМБАЕВ - Тут важна еще ситуация со сбросом воды в Ириклинском водохранилище. Планируемый объем сброшенной воды с водохранилища равен 1,7 млрд куб. м. На сегодняшний день 809 млрд уже сброшено, - сказал руководитель департамента ЧС. - Всего на противопаводковые работы выделено 152 млн тенге по области, 500 млн есть в резерве. После заседания штаба по ЧС прошел смотр готовности спецтехники к паводковому периоду. Смотр прошел на площадке стадиона имени Атояна. На построение прибыли все спецслужбы города. Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ лично осмотрел каждую единицу техники и спецобмундирование личного состава. Акима возмутило то, что начальство «Казтрансойл» и «Жайыктеплоэнерго» не явилось на смотр. А также то, что у некоторых ненадлежащая обувь. - Пренебрежение техникой безопасности недопустимо. Охрана труда и безопасность сотрудников всегда на первом месте. Кто будет отвечать, если на рабочем месте случится ЧС? Или вам не выдается спецодежда? Если так, то это другой вопрос, ежели вы говорите, что обувь есть, то почему же на вас не она? Если на смотре такие погрешности, то в полевых условиях все будет еще хуже, - возмутился аким области ЗКО Нурлан НОГАЕВ. ЧСники укрепляли Приречную дамбу. -В весеннее половодье, когда вода прибывает, дамба Приречная укрепляется с двух сторон мешками с песком. В случае прибытия большой воды, дамба выдержит и вода не попадет в город, - сказал