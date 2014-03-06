- Кассирша отсчитала мне пенсию и предупредила, что недодаст мне 3700 тенге. Почему, она толком не объяснила, - рассказал пенсионер. - Возле входа я остановился поговорить с другими пенсионерами, у многих была та же проблема - им выплатили не всю пенсию. Между тем, и руководство филиала банка и ГЦВП уверяют, что проблем с выплатой пенсий и пособий нет. - Хочу официально заявить, что, начиная с января 2000 года, у нас ни разу перебоев с выплатой пенсий и пособий не было, - заявил. - Как осуществляются выплаты? Например, 4,7 млрд тенге - это месячная потребность на выплаты. Она распределяется поэтапно. Эта сумма разбивается на 15 частей. Первые семь этапов приходятся на областной центр, то есть на город Уральск. Остальные восемь этапов разделены между районами области. А этапы чередуются таким образом: первые после Уральска получают Акжайыкский район, потом Бурлинский и заканчивается Теректинским и Чингирлауским районами, то есть по алфавиту. Эти 4,7 млрд тенге одномоментно не поступают. Наши получатели знают, когда приблизительно поступают их пенсии или пособия на счет, если он стоит третьим этапом, то знает, что деньги поступят 5-6 числа. Что случилось с товарищем ГОРБИКОМ? Выплаты были профинансированы 4-го марта. И он пришел за пенсией 4-го марта. - Выплата состоит из трех частей, начисляются они в автоматическим режиме в определенный день, - говорит. – Что произошло с Горбиком? На его счет две суммы поступили одновременно, а третья чуть позже в 17 часов, а ГОРБИК за пенсией пришел в два часа дня. То есть две пенсии на счету были, а одна еще не села. Сумму кассир выдал в полном объеме, то есть он забрал все деньги, находящиеся на счету на момент обращения клиента в банк, то есть ни о каком частичном изъятии речи не было. Данная проблема не стоит выеденного яйца, здесь имеет место факт недопонимания отдельным клиентом системы осуществления выплат. Банк осуществляет выплаты со счетов клиентов в полном объеме. По словам директоров, если бы клиент обратился на следующий день, или хотя бы вечером, проблем бы не было.особо подчеркнула, что дефицита денег в области в связи с девальвацией нет.