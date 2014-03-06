Фото с сайта zk-narodny.ru
По итогам прошлого года одним из лучших банков Казахстана признан Сбербанк. Что является залогом успеха, и как лучше сохранить деньги, журналистам рассказали в Уральском филиале.
В пятерке успешных
Вот уже 7 лет Сбербанк успешно работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 5-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. Согласно рейтингу от международных агентств Moody's и Fitch, банк входит в TOP-3 по этому показателю среди финансовых институтов республики.
- По общим итогам прошлого года Сбербанк продемонстрировал динамичный рост всех показателей, - сообщил директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральск Александр БУРАХТА. – Так активы банка увеличились более чем на 40% и составили 1,035 трлн. тенге. Собственный капитал значительно вырос и достиг отметки в 117 млрд. тенге. Также увеличились вклады клиентов на 47,5% и составили 742 млрд. тенге. Если говорить об итогах Уральского филиала Сбербанка, то за прошедший год мы также показали отличные результаты, и упрочнили свою позицию в регионе, увеличив долю присутствия по активам с 10,2% до 14%. Вклады наших клиентов увеличились на 102% и составили 7,001 млрд. тенге, а количество клиентов возросло на 48%.
Нам доверяют
В силу последних событий, происходящих после девальвации национальной валюты, пострадали многие банки. Но, как заверил директор Уральского филиала Александр БУРАХТА, их банку доверяют более 530 тысяч розничных и около 28 тысяч корпоративных клиентов.
- У нас не было и нет таких фактов, когда клиенты прекращали с нами работать в силу какого-то недоверия, - поясняет Александр Николаевич. – Даже есть тенденция на увеличение. Вклады наших клиентов увеличились на 102% и составили 7,001 млрд. тенге, а количество клиентов возросло на 48%. Мы стараемся, чтобы каждый клиент был спокоен за свои вложения, нам очень важно, чтобы нам доверяли.
На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 100 структурных подразделений, 15 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г.Алматы.
Твори добро
Не первый год Уральский филиал Сбербанка является меценатом многих благотворительных акций. За прошедший год филиал банка оказал финансовую помощь в сумме более 800 000 тенге.
- У нас стало доброй традицией помогать тем, кто нуждается в поддержке, - рассказывает Александр Николаевич. - Мы финансово поддерживаем различные детские праздники, которые проводятся для детей из малоимущих семей и детских домов. Также ежегодно проводим акцию «Ура, я иду в школу!» для детей из малообеспеченных семей, помогали собраться первоклашкам в школу. Подарили 80 детям школьные рюкзаки и канцелярские товары. Также не забываем о наших подшефных - ветеранах Великой Отечественной Войны. Для них к праздникам приготавливаем продуктовые корзины. То есть стараемся дать людям именно то, что так им необходимо. Но здесь, конечно, самое главное - это просто человеческое участие и внимание.
С нами удобно
Несмотря на то, что существует огромное количество банков, выезжая в страны СНГ, многие казахстанцы спешат прибегнуть к услугам Сбербанка. Как оказалось, Сбербанк предоставляет своим клиентам очень выгодную услугу – бесплатное снятие наличных с карточек Сбербанка в банках группы пяти стран - России, Украины, Беларуси, Турции и Хорватии.
- Согласитесь, это очень выгодно и удобно любому человеку, - продолжает банкир. - Выезжая за пределы Казахстана, наш клиент может спокойно снять наличные с карточки, при этом ничего не потеряв.
Мы растем
Большое внимание банк уделяет развитию удаленных каналов обслуживания. На сегодняшний день около 60% всех операций клиенты осуществляют через Online Banking, платежные терминалы и банкоматы. В 2013 году число платежных терминалов выросло на 63%, банкоматов - на 40%, POS-терминалов - на 57%.
- Мы растем и развиваемся. Так, за прошлый год наш банк открыл 19 новых отделений. В этом году планируется открытие еще 20 отделений, в конце января уже открыт филиал в Кокшетау. В этом году у нас более амбициозные планы и, конечно, мы предложим нашим клиентам высокий сервис, конкурентоспособную линейку банковских продуктов, чтобы они могли строить свои планы и в бизнесе, и дома. И, несомненно, клиентоориентированность, надежность, новейшие технологии, ответственность перед клиентами и обществом – это то, на что банк будет опираться при движении вперед, - отметил директор «Сбербанка» в г. Уральск Александр БУРАХТА.
Контакты: Наши телефоны в г. Уральске: 8(7112)24-18-22, 50-69-35, 54-12-14, 93-99-75, 93-97-19, 93-97-20. В г. Аксай: 8(71133)30-002, 31-051.