Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz Иллюстративное фото с сайта news.headline.kz В Актобе возбуждено уголовное дело в отношении еще одного лжепредпринимателя, нанесшего своими действиями ущерб государству на сумму более 1 миллиарда тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным агентства финансовой полиции, директор ТОО «Адиль Транс» с марта по ноябрь прошлого года оказывал противозаконные услуги другим предприятиям, совершая  фиктивные сделки по поставкам товаров. В результате в государственную казну не поступили налоги на сумму 1 миллиард 300 миллионов тенге. Напомним, месяц назад в Азербайджане был задержан другой лжепредприниматель из Актобе, который также оказывал услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов. В этом случае, меньше чем за два года государство недополучило в виде налогов 2,5 миллиарда тенге.