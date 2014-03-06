Фото с сайта novayagazeta-ug.ru
Парламент Крыма обратился к руководству России с предложением «о начале процедуры вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации». Об этом говорится в постановлении, принятом местными депутатами 6 марта, сообщает Lenta.ru.
Свое обращение крымские депутаты адресовали президенту РФ Владимиру Путину, а также российскому парламенту.
Сами депутаты, как следует из постановления, со статусом Крыма уже определились — в документ включена фраза: «Войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации». В то же время вопрос о статусе региона, как отмечается в постановлении, еще должен быть вынесен на референдум.
Объясняя свое решение, представители парламента заявляют, что на Украине «в результате антиконституционного переворота захватили власть националистические силы», которые «грубо нарушают Конституцию и законы Украины, неотъемлемые права и свободы граждан, включая право на жизнь, свободу мысли и слова, право говорить на родном языке».
Ранее, напомним, крымские власти собирались лишь провести в регионе референдум, не предполагавший отделения региона от Украины. На голосование предполагалось вынести вопрос: «Вы за государственную самостоятельность АР Крым в составе Украины на основе договоров и соглашений?». Формулировка соотносилась с конституцией Крыма 1992 года (впоследствии отмененной), в которой, в частности, было прописано, что «Республика Крым на своей территории обладает верховным правом в отношении природных богатств, материальных, культурных и духовных ценностей, осуществляет свои суверенные права и всю полноту власти на данной территории».
Теперь, однако, депутаты решили изменить формулировку. В бюллетень будут включены два вопроса: «Вы за вхождение АРК в качестве субъекта в состав РФ?» и «Вы за восстановление Конституции Крыма 1992 года и сохранение Крыма как составной части Украины?».
Дата голосования также была изменена. Изначально предполагалось, что он пройдет 25 мая (одновременно с президентскими выборами на Украине), потом срок сдвинули на 30 марта. Теперь решено, что голосование состоится 16 марта 2014 года.
Власти Крыма отказались подчиняться новому руководству Украины, пришедшему на смену отстраненному от власти президенту Виктору Януковичу. На полуострове были организованы отряды самообороны, на военных и гражданских объектах были замечены вооруженные люди (украинские источники утверждают, что это российские военные, российские власти это опровергают). Новый премьер Крыма, лидер «Русского единства» Сергей Аксенов обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи в обеспечении мира. Вскоре после этого Совет Федерации РФ разрешил использовать российские войска на территории Украины. Президент РФ, правда, заявил на пресс-конференции 4 марта, что необходимости применять войска пока нет.
В ходе пресс-конференции 4 марта Владимир Путин также признал руководство Крыма легитимным. В то же время он отказался рассматривать вопрос о возможном присоединении этого региона к России.
Новые власти Украины на этом фоне обвиняли Россию в провоцировании военного конфликта и попытке аннексии Крыма. Украинские войска были приведены в полную боевую готовность. На представителей руководства Крыма — премьера Сергея Аксенова и спикера парламента Владимира Константинова — было заведено уголовное дело по статье «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Как стало известно 5 марта, киевский суд вынес постановление об их задержании.