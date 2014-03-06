Новый автосалон «Volkswagen Центр Уральск» отвечает самым высоким европейским стандартам и выполнен в полном соответствии с корпоративными канонами бренда Volkswagen. В светлом, просторном здании площадью более 1600 кв. м к услугам поклонников марки: - стильный шоу-рум в 540 кв.м, легко вмещающий 10 автомобилей; - выполненный по последнему слову техники сервисный центр; - полноценный склад запасных частей и аксессуаров; - комфортная и уютная зона отдыха клиентов, где можно выпить чашечку эспрессо, наблюдая за ходом проведения сервисных работ. Если же Вы заскучали или Ваши дела не терпят отлагательств, к Вашим услугам бесплатный выход в Интернет; - веселый детский уголок. В новом автосалоне представлен широкий модельный ряд легкового и коммерческого транспорта Volkswagen. В линейке легкового автотранспорта: - бестселлер казахстанского рынка – концептуально новый POLO SEDAN; - ставший классикой легендарный GOLF; - само воплощение элегантности и вкуса - JETTA; - представитель бизнес-класса - PASSAT; - стремительный и дерзкий стиляга PASSAT CC; - единственный в мире турбированный кроссовер TIGUAN; - первый в истории автомобиль, покоривший Анды - TOUAREG (с зарегистрированной в «Книге рекордов Гинеса» высотой 6080 м). Палитра коммерческих автомобилей не менее разнообразна: Amarok, Kaddy Kasten, Kaddy Kombi, Transporter Kasten, Transporter Kombi, Caravelle, Multivan, Crafter. Концептуально новый автоцентр был открыт компанией «Halyk Motors», являющейся официальным дилером марки и обладающей эксклюзивным правом на совершение операций, связанных с распространением на территории Республики Казахстан, в частности, в Западно-Казахстанской области, автомобилей Volkswagen, запасных частей и аксессуаров концерна Volkswagen AG и гарантийного обслуживания марки Volkswagen. В г.Уральске уже существовал дилерский центр, занимающийся продажей автомобилей Volkswagen, но в силу того, что данный дилер не выполнял условия по стандартизации бизнеса в отношении бренда Volkswagen, официальный Импортер Volkswagen на территории Казахстана ТОО «MERCUR AUTO» лишил недобросовестного партнера Дилерского соглашения. К сожалению, для автолюбителей ЗКО компания, лишившаяся официального дилерства, продолжает свою деятельность, хотя не может выполнять свои гарантийные обязательства перед своими покупателями и не располагает специализированным сервисом. У ТОО «Halyk Motors» масштабные планы развития – заявленный годовой план продаж 216 автомобилей, из которых на долю бестселлера казахстанского рынка приходится 75%. В нынешнем году ТОО «Halyk Motors», как молодой дилер, ожидает устойчивый рост продаж, несмотря на некоторые колебания автомобильного рынка, связанные с корректировкой курса тенге. Основой уверенности в успешности нового дилера являются блестящие показатели прошедшего года, когда на территории Казахстана было реализовано более 3000 автомобилей Volkswagen, включая 2200 единиц Polo Sedan, привлекающей не только демократичной ценой и традиционно высоким немецким качеством, но и комплектациями, максимально адаптированными к казахстанским условиям эксплуатации. На протяжении многих лет Volkswagen ассоциируется с безупречным качеством, немецкой надежностью, экономичностью и безопасностью. Если же говорить о технических козырях Volkswagen, то нельзя обойти вниманием хорошую адаптивную подвеску, устойчивое поведение на дороге, улучшенную шумоизоляцию всех автомобилей бренда. Именно благодаря этому концерн Volkswagen AG занял 3 место в мире по объему продаж среди производителей. Церемонию открытия «Volkswagen Центр Уральск» посетили официальные лица: замакима ЗКО Марат Каримов, генеральный директор и директор по регионам Восточной Европы и Центральной Азии г-н Даниэль Пранн - представитель концерна Volkswagen AG (Германия), директор ТОО «MERCUR AUTO LTD» (Казахстан, г. Алматы) г-н Акишев К.К., а также представители шоу-бизнеса – певец и исполнитель народных песен Марат Сарбупеев, скрипач Владимир Малинин и другие почетные гости. В своем обращении к собравшимся зам.акима ЗКО Марат Шайдоллаулы поблагодарил представителей концерна и импортера Volkswagen за работу по европейским стандартам бизнеса, выразил благодарность ТОО «Halyk Motors» и лично Генеральному директору г-ну Тажгалиеву за развитие региона, путем инвестирования в проект «Фольксваген Центр Уральск» двухсот миллионов тенге, создания более 40 новых рабочих мест, поступления дополнительных налогов на сумму более, чем двадцать миллионов тенге в бюджет ЗКО ежегодно, а также за организацию сертифицированного уровня продаж и услуг. Также Марат Шайдоллаулы отметил, что именно благодаря подобным проектам, выполняются цели, поставленные Президентом РК Нурсултаном Абишевичем о вхождении Казахстана в тридцатку развитых стран мира, 6% росте экономики и об участии в этом процессе малого и среднего бизнеса. Представители концерна Volkswagen AG отметили высокий уровень удовлетворенности проектом и соблюдением стандартов Volkswagen. Даниель Пран подчеркнул, что новый дилерский центр в г.Уральск был построен по последним корпоративным стандартам и отвечает требованиям самых взыскательных экспертов и потребителей. Конечно, представители Volkswagen AG были впечатлены гостеприимством и радушием своих казахстанских коллег и Volkswagen Центра Уральск и пожелали успехов и процветания всему коллективу дилерского центра. Директор ТОО «MERCUR AUTO» Канат Кенжебаевич, в свою очередь, поблагодарил учредителей за приложенные усилия в ходе реализации проекта. По словам г-на Акишева эффективность проекта не вызывает ни малейших сомнений, также как и его уверенность в высоком качестве сервисного и гарантийного обслуживания нового дилерского центра. Кроме того, Канат Кенжебаевич заострил внимание на последних трендах автомобильного бизнеса – рынок движется в сторону уменьшения стоимости автомобилей, а это значит, что рост продаж нового дилерского центра будет устойчивым и планомерным, так как Volkswagen предлагает потребителям автомобили высокого качества по доступным ценам, даже вопреки изменению курса тенге. По словам Начальника департамента маркетинга «MERCUR AUTO» Даны Кузеевы, расширенный модельный ряд нового дилерского центра, возможность покупки запчастей и аксессуаров, полный цикл сервисного и гарантийного обслуживания непосредственно в стенах ДЦ позитивно отразится на развитии всего авторынка ЗКО, за счет расширения целевой аудитории и повышения лояльности клиентов. «Казахстанский лидер продаж Volkswagen Polo седан - фаворит молодых, социально активных людей, станет популярным и среди представителей среднего класса более зрелого возраста, благодаря своей универсальности и привлекательной цене, – добавила г-жа Кузеева, - Polo седан будет доступен казахстанцам в шести вариантах комплектации – от «базы» за 15 300 у.е. до «люкс» ценой 21 600 у.е.*