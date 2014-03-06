Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня на заседании штаба ЧС по паводку начальник ДЧС ЗКО Кадр БИСЕМБАЕВ рассказал, что высвобождать реки ото льда начнут 20 марта. Первые взрывы пройдут на реке Большой Узень рядом с селом Жалпактал Казталовского района.   На заседании штаба председатель комиссии по ЧС, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ поручил начальнику ДВД ЗКО Махамбету АБИСАТОВУ обеспечить безопасную транспортировку взрывчатых веществ до места назначения. Как правило, на взрывы в одной точке тратится около 40 килограммов тротила. Полковник Абисатов в свою очередь обратился к акимам районов с просьбой обеспечить площадки для временного хранения взрывчатых веществ - это должно быть специально отведенное место вдали от населенного пункта во избежание печальных последствий. - В прошлом году были случаи, когда взрывчатку оставили у кого-то в гараже, а сами уходили, оставляя опасный груз без присмотра. Поэтому я просил бы помочь нам организовать место хранения, - сказал Махамбет АБИСАТОВ. Юлия МУТЫЛОВА