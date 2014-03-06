Проблемы во дворе дома №74 начались летом 2012 года. На участке прямо под их окнами стали рыть котлован под заливку фундамента. Тогда в редакцию "Мой ГОРОД" обратилась. В первую очередь, жильцов возмутило будущая стройка прямо под их окнами, расстояние от стройки до дома меньше двух метров. А в апреле 2013 года, когда талая вода собралась в котловане под фундамент, там чуть не утонули дети. Жильцы дома написали две коллективных жалобы. Одну отправили в отдел архитектуры, а другую - в городскую прокуратуру. Однако дело с мертвой точки не сдвинулось до сих пор. В связи жалобой жильцов департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО провел проверку, было также установлено, что генеральным подрядчиком является фирма ТОО "СК "Уральскстроймонтаж". Этой организации было отправлено письмо, после чего они отказались от участия в этом проекте. Заказчик-застройщик и арендатор Кенжегалиева Г.А. для разработки котлована привлекли частное лицо, не имеющее соответствующей лицензии. Как только было установлено данное нарушение, Кенжегалиеву Г.А. привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 231 Кодекса РК о приостановлении строительно-монтажных работ до выяснения соответствия нормам исходных данных. Также было отозвано разрешение на строительство, выданное ранее. Однако опасный котлован до сих пор не закопали. - Уже был случай, когда дети чуть не утонули, мы писали жалобы, но никакой реакции до сих пор не последовало, - говорит житель дома №74. - Дети облюбовали это место. Зимой они катаются в этот котлован как с горки, а там из-под земли торчат железки всякие. За детьми ведь не уследишь. Ладно, зимой, а весной, что, история опять повторится? Он был огорожен в 2012 году, когда заморозили строительство, но потом забор разобрали, и сейчас он представляет опасность не только для детей, которые могут туда залезть и поиграть, но и для взрослых, которые, проходя мимо, могут просто поскользнуться на льду, а весной на глине и упасть. Кто за это будет отвечать? На вопрос, кто будет нести ответственность за возможную трагедию, департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО прямого ответа не дал. На письменный запрос в ведомстве ответили, что на данный момент департаментом был направлен запрос на имя руководителя отдела земельных отношений о предоставлении информации о владельце данного земельного участка.