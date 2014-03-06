Сегодня, 6 марта, работники "Дианы" сажали ели рядом с недавно "обрезанными" карагачами. Как только корреспонденты портала "Мой ГОРОД" приехали на место, тут же появился директор "Дианы". Он прокомментировал ситуацию с деревьями. - Вы же сами знаете, что не один раз были случаи, когда на данном месте деревья падали на людей и автомашины. Поэтому мы решили сделать обрезку старых деревьев и посадить новые. Ели будут расти вплоть до ресторана «Марракеш», - заявил руководитель «Дианы плюс». К слову, ели сажают вплотную к карагачам. На вопрос "Не помешают ли карагачи новым деревьям" один из сотрудников, курирующих посадку, «Дианы плюс» ответили следующее: - Мы для этого и вырубали, чтобы посадить новые. Это мероприятие мы проводим по собственной инициативе, озеленяем периметр нашего здания, причем за свои деньги. Напомним, 20 февраля от когда-то красиво растущих карагачей по улице Евразия остались только стволы. В результате такой зверской «обработки» пострадали 25 деревьев. Руководство отдела по озеленению и благоустройству города ЖКХ Уральска прокомментировало, что заявка, как и полагали жители, поступила от руководства «Дианы плюс». Поэтому, во избежание травматизма населения и была произведена обрезка веток. По предписанию обрезку делали работники ДЭП. В ЖКХ тогда сказали, что обрезка под «шарф» не повредит деревьям, а только омолодит крону карагачей.