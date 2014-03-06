Сегодня, 6 марта, в редакцию пришло письмо и фотография от жителей дома 47 по улице Жангир хана. В нем говорилось, что в их районе вывезли мусорные баки, которые стояли там всегда и люди выносили мусор. "Причину вывоза мусорных баков КСК «Умит» объясняет просто долгами перед ТОО «Оралтазасервис». Рядом расположено СХИ, студенческий городок, в летний период свалка мусора может вызвать различные инфекционные заболевания",- говорится в письме. Люди вынуждены выбрасывать мусор и бытовые отходы прямо на землю, туда, где раньше стояли мусорные контейнеры. В «Оралтазасервис» журналистам сказали, что ничего про этот случай не знают, однако позже директор предприятия Арман КЕНЖЕБАЕВ рассказал, что его компания больше не обслуживает данный район. - По данному адресу находится общежитие, которое расположено в центре городка СХИ. Еще в прошлом году был разыгран тендер по обслуживанию этого района. Его выиграло предприятие "Евроклин", поэтому в свою очередь мы убрали мусорные баки, принадлежащие нам. В начале этого года все жильцы должны были составить договоры на вывоз мусора с компанией, которая взяла шефство над ними, - прокомментировал директор "Оралтазасервис" Арман КЕНЖЕБАЕВ.