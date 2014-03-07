Фото с сайта www.akorda.kz Фото с сайта www.akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил продолжить работу по усилению военных группировок на юге и западе республики, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства. На прошедшем 6 марта оперативно-стратегическом совещании в министерстве обороны РК Назарбаев отметил, что ближайшем окружении страны сохраняется неопределенность. "Не определен правовой статус Каспийского моря, происходит милитаризация прибрежных государств. Также имеются риски в связи с выводом войск коалиции из Афганистана. В этой связи, поручаю продолжить работу по качественному усилению группировок на южном и западном стратегических направлениях", - подчеркнул Назарбаев. Президент Казахстана также отметил необходимость поддержания в войсках высокой интенсивности боевой подготовки. По словам Назарбаева, проводимые учения должны быть нацелены на отработку задач, максимально приближенных к условиям современной обстановки. "Мы будем внезапно проверять боеготовность тех или иных частей региональных командований. Необходимо также совершенствовать координацию всех силовых структур, на международном уровне развивать взаимодействие с нашими союзниками и партнерами. Программы боевой подготовки должны быть наполнены новым содержанием, адекватным современным угрозам", - сказал Назарбаев. Кроме того, Назарбаев подчеркнул, что ежегодно на вооружение принимаются новейшие образцы военной техники. "Мы закупаем военную продукцию не только в России, но и в других странах. Армия имеет возможность перевооружаться, используя самые передовые наработки мирового класса. Мы не должны отставать ни от кого в этом направлении. Военно-промышленный комплекс страны приступил к сборке вертолетов, военной оптики, систем радиолокации и радиоэлектронной борьбы, также строятся корабли для военно-морского флота, организован ремонт авиационной и бронетехники. Но и этого недостаточно, требуется расширять данную работу" - отметил Назарбаев.