Скриншот с сайта www.youtube.com Скриншот с сайта www.youtube.com В Астане состоялся несанкционированный митинг жильцов ЖК "Махаббат", во время которого были задержаны взрослые и дети. Отметим, что в митинге участвовали 8 взрослых и 33 ребенка. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе ДВД Астаны. Жильцы ЖК вышли на митинг в связи с решением суда о выселении их из комплекса "Махаббат". "Было 8 взрослых граждан и 33 ребенка, из них 28 учащихся школ. На спине у детей были закреплены накидки с надписями. Взрослые сопровождали их. Так как данные лица проводили несанкционированный пикет, сотрудниками полиции они были доставлены в территориальное УВД для выяснения обстоятельств, в том числе несовершеннолетние и сопровождающие их лица, взрослые. Присутствовал прокурор, который пояснил взрослым, что они проводят несанкционированный пикет. Это является административным нарушением", - отметила руководитель пресс-службы Софья Кылышбекова. По ее словам, детей доставили в УВД вместе со взрослыми. "Доставили для выяснения обстоятельств, чтобы выяснить, где родители и позже отпустили. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье 111 административного кодекса, прим. 1 (Вовлечение несовершеннолетних в совершение административных правонарушений). Пока решается вопрос о привлечении к ответственности 8 взрослых", - сказала Кылышбекова.  